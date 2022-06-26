26.06.2022 15:34 Дмитрий Колоней

Свет в спальне ведет к ожирению и диабету: мнение экспертов

Новое исследование показывает, что сохранение темноты может значительно снизить ваши шансы на развитие трех основных проблем со здоровьем.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Medical Xpress, новое исследование показывает, что пожилые мужчины и женщины, которые использовали ночное освещение или оставляли в комнате включены телевизор, смартфон или планшет, чаще страдали ожирением, высоким кровяным давлением и диабетом по сравнению со взрослыми, которые не облучали света ночью.

«Возможно, даже небольшое количество света ночью не так доброкачественно, это может быть вредным», – сказал ведущий автор доктор Минджи Ким, доцент неврологии Центра циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета Фейнберга в Чикаго.

Однако она предупредила, что новое исследование не доказывает, что влияние света во время сна вызывает какие-либо из этих состояний здоровья, только то, что может быть связь.

И, по словам Ким, может быть биологическое объяснение, кроме нарушения сна, связывающего свет с повышенным риском ожирения, диабета и высокого кровяного давления.

"Это неестественно видеть ночью эти огни", - сказала Ким. «Свет фактически выключает некоторые части мозга, сообщающие нашему телу, что днем ​​и ночью. Поэтому эти сигналы определенным образом спутываются, потому что циркадный сигнал слабеет и со временем это влияет на наше здоровье. "

Следовательно, по ее словам, со временем свет может вызвать метаболические и сердечные заболевания.

Ким и его коллеги просмотрели более 550 участников Чикагского исследования здорового старения.Жители от 63 до 84 лет носили приборы, которые измеряли количество света в их спальнях в течение недели.

Исследование показало, что меньше половины провели пять часов в полной темноте, когда они спали. Другие были подвержены воздействию света даже в течение самых темных пяти часов дня — обычно посреди сна ночью.

Исследователи сказали, что они не знали, побуждают ли людей спать с включенным светом ожирения, диабетом и высоким кровяным давлением, или свет вызвал развитие заболеваний. Но, добавили они, некоторые люди с онемением ног из-за диабета могут захотеть использовать ночник, чтобы предотвратить падения, когда им приходится ходить в туалет ночью.

Эмерсон Виквайр, профессор и руководитель секции медицины сна в Медицинской школе Университета Мэриленда, не участвовал в исследовании, но просмотрел результаты. Он сказал, что результаты дополняют все больше научных доказательств, показывающих важность циркадных часов и сна организма для общего здоровья, особенно среди пожилых людей.

«Эти данные показывают, что влияние света в ночное время увеличивает риски для двух самых распространенных и дорогих хронических заболеваний в США и во всем мире – ожирения и диабета – а также гипертонии, основного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал Виквайр. "Несмотря на то, что это исследование требует тщательного наблюдения в будущих исследованиях, это увлекательные выводы".

Несколько факторов могут вызвать ухудшение здоровья от воздействия света в течение ночи, сказал Виквайр.

«Во-первых, свет ночью может ухудшить здоровье, нарушая циркадные часы», – сказал он.«В дополнение ко сну, циркадное здоровье является жизненно важным для предотвращения заболеваний и оптимальной производительности».

Во-вторых, заметил Виквайр, свет является мощным угнетателем мелатонина.

"Мелатонин, также называемый гормоном тьмы, связан со многими свойствами для здоровья, включая противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Свет ночью снижает уровень мелатонина", - сказал Виквайр.

Помимо усиления физиологического стресса, по его словам, свет ночью также может являться маркером общего плохого самочувствия, поскольку люди, просыпаясь ночью, могут быть вовлечены в другие рискованные виды поведения.

Чтобы получить все преимущества сна, Wickwire дает такой совет: "Создайте священное пространство для сна", - сказал он. «В вашей спальне должно быть прохладно, темно, тихо и неокрашенно».

Команда Ким также имеет советы по минимальному освещению спальни:

Не включайте свет. Если для безопасности необходимо включить свет, сделайте его тусклым, близко к полу.

Важен цвет света. Янтарный или красный/оранжевый свет менее стимулирует мозг. Не используйте белый или синий свет и держите его подальше от кровати.

Если вы не можете управлять внешним светом, используйте затемняющие шторы или носите маску для глаз.

Поставьте кровать так, чтобы уличный свет не светил вам в лицо.