    
Главная Новости Харькова Медицина Свет в спальне ведет к ожирению и диабету: мнение экспертов
26.06.2022  15:34   Дмитрий Колоней

Свет в спальне ведет к ожирению и диабету: мнение экспертов

Новое исследование показывает, что сохранение темноты может значительно снизить ваши шансы на развитие трех основных проблем со здоровьем.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Medical Xpress, новое исследование показывает, что  пожилые мужчины и женщины, которые использовали ночное освещение или оставляли в комнате включены телевизор, смартфон или планшет, чаще страдали ожирением, высоким кровяным давлением и диабетом по сравнению со взрослыми, которые не облучали света ночью.
 
«Возможно, даже небольшое количество света ночью не так доброкачественно, это может быть вредным», – сказал ведущий автор доктор Минджи Ким, доцент неврологии Центра циркадной медицины и медицины сна Северо-Западного университета Фейнберга в Чикаго.
 
Однако она предупредила, что новое исследование не доказывает, что влияние света во время сна вызывает какие-либо из этих состояний здоровья, только то, что может быть связь.
И, по словам Ким, может быть биологическое объяснение, кроме нарушения сна, связывающего свет с повышенным риском ожирения, диабета и высокого кровяного давления.
 
"Это неестественно видеть ночью эти огни", - сказала Ким. «Свет фактически выключает некоторые части мозга, сообщающие нашему телу, что днем ​​и ночью. Поэтому эти сигналы определенным образом спутываются, потому что циркадный сигнал слабеет и со временем это влияет на наше здоровье. "
 
Следовательно, по ее словам, со временем свет может вызвать метаболические и сердечные заболевания.
Ким и его коллеги просмотрели более 550 участников Чикагского исследования здорового старения.Жители от 63 до 84 лет носили приборы, которые измеряли количество света в их спальнях в течение недели.
 
Исследование показало, что меньше половины провели пять часов в полной темноте, когда они спали. Другие были подвержены воздействию света даже в течение самых темных пяти часов дня — обычно посреди сна ночью.
Исследователи сказали, что они не знали, побуждают ли людей спать с включенным светом ожирения, диабетом и высоким кровяным давлением, или свет вызвал развитие заболеваний. Но, добавили они, некоторые люди с онемением ног из-за диабета могут захотеть использовать ночник, чтобы предотвратить падения, когда им приходится ходить в туалет ночью.
 
Эмерсон Виквайр, профессор и руководитель секции медицины сна в Медицинской школе Университета Мэриленда, не участвовал в исследовании, но просмотрел результаты. Он сказал, что результаты дополняют все больше научных доказательств, показывающих важность циркадных часов и сна организма для общего здоровья, особенно среди пожилых людей.
 
«Эти данные показывают, что влияние света в ночное время увеличивает риски для двух самых распространенных и дорогих хронических заболеваний в США и во всем мире – ожирения и диабета – а также гипертонии, основного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний», – сказал Виквайр. "Несмотря на то, что это исследование требует тщательного наблюдения в будущих исследованиях, это увлекательные выводы".
Несколько факторов могут вызвать ухудшение здоровья от воздействия света в течение ночи, сказал Виквайр.
 
«Во-первых, свет ночью может ухудшить здоровье, нарушая циркадные часы», – сказал он.«В дополнение ко сну, циркадное здоровье является жизненно важным для предотвращения заболеваний и оптимальной производительности».
Во-вторых, заметил Виквайр, свет является мощным угнетателем мелатонина.
 
"Мелатонин, также называемый гормоном тьмы, связан со многими свойствами для здоровья, включая противовоспалительные и антиоксидантные свойства. Свет ночью снижает уровень мелатонина", - сказал Виквайр.
Помимо усиления физиологического стресса, по его словам, свет ночью также может являться маркером общего плохого самочувствия, поскольку люди, просыпаясь ночью, могут быть вовлечены в другие рискованные виды поведения.
 
Чтобы получить все преимущества сна, Wickwire дает такой совет: "Создайте священное пространство для сна", - сказал он. «В вашей спальне должно быть прохладно, темно, тихо и неокрашенно».
 
Команда Ким также имеет советы по минимальному освещению спальни:
  • Не включайте свет. Если для безопасности необходимо включить свет, сделайте его тусклым, близко к полу.
  • Важен цвет света. Янтарный или красный/оранжевый свет менее стимулирует мозг. Не используйте белый или синий свет и держите его подальше от кровати.
  • Если вы не можете управлять внешним светом, используйте затемняющие шторы или носите маску для глаз.
  • Поставьте кровать так, чтобы уличный свет не светил вам в лицо.

 

Источник:   Medical Xpress
 Тэги:  свет в спальне, ожирение, риск
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 