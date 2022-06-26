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26.06.2022  11:10   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли жилой дом в Харькове

Российские военные ударили ракетой по жилому дому.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 25 июня около 23:00 российские военные нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова.
 
Вражеская ракета попала в частное домовладение, в котором проживала семья. Дом полностью разрушен, раненого мужчину и женщину достали из-под завалов.
 
На основании данных фактов открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
 
Материала криминального дела будут переданы в СБУ Харьковской области.
 
Напомним, ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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