26.06.2022 10:46 Рита Парфенова

Прилет ракеты в жилые дома Харькова: расследование прокуратуры (фото)

Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 25 июня 2022 года около одиннадцати часов ночи военные страны-агрессора нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и здание ресторана.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, собирают улики военного преступления рф. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.