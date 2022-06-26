Прилет ракеты в жилые дома Харькова: расследование прокуратуры (фото)

Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 25 июня 2022 года около одиннадцати часов ночи военные страны-агрессора нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и здание ресторана.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, собирают улики военного преступления рф. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.
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