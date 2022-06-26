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26.06.2022  10:46   Рита Парфенова

Прилет ракеты в жилые дома Харькова: расследование прокуратуры (фото)

Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

последствия прилета ракеты на Павлово Поле ночью 25 июня

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 25 июня 2022 года около одиннадцати часов ночи военные страны-агрессора нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и здание ресторана.

последствия прилета ракеты на Павлово Поле ночью 25 июня

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, собирают улики военного преступления рф. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

последствия прилета ракеты на Павлово Поле ночью 25 июня

последствия прилета ракеты на Павлово Поле ночью 25 июня

последствия прилета ракеты на Павлово Поле ночью 25 июня

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  обстрел, прокуратура, харьков, агрессия россии
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