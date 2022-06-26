26.06.2022 10:20 Виталий Хиневич

Для украинских беженцев появятся ограничения в Польше

Отменяется бесплатный проезд для беженцев из Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Ukrayina.pl

С 1 июля украинские беженцы не смогут осуществлять бесплатный проезд на поездах PKP Intercity.

В течение июня украинцы могут бесплатно путешествовать в 8 городов, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. В течение всего периода бесплатно пользоваться услугами проезда польскими поездами более 2,3 миллиона граждан Украины.

В PKP Intercity напоминают, что постоянно работает специальная горячая линия железной дороги на украинском языке +48 22 473 00 86.