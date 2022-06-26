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26.06.2022  10:20   Виталий Хиневич

Для украинских беженцев появятся ограничения в Польше

Отменяется бесплатный проезд для беженцев из Украины.

Поезд
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Ukrayina.pl
 
С 1 июля  украинские беженцы не смогут осуществлять бесплатный проезд на поездах PKP Intercity.
 
В течение июня украинцы могут бесплатно путешествовать в 8 городов, а именно: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. В течение всего периода  бесплатно пользоваться услугами проезда польскими поездами более 2,3 миллиона граждан Украины.
 
В PKP Intercity напоминают, что постоянно работает специальная горячая линия железной дороги на украинском языке +48 22 473 00 86.
 
Напомним, пособие или «Dobry Start»:помощь для украинских школьников в Польше.
 
Источник:   Ukrayina.pl
 Тэги:  беженцы
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