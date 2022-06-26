26.06.2022 09:40 Рита Парфенова

За сутки в Харьковской области разрушено после обстрелов около 50 домов, - Нацполиция

Оккупанты продолжают обстреливать жилые районы Харькова и терроризировать мирное население территориальных общин области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ

Днем 25 июня ракетным и артиллерийским атакам подверглись населенным пунктам Большая Рогань, города Чугуев и Золочев. Повреждения получили частные жилые дома и одна многоэтажка.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали все факты разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы, которые будут переданы в СБУ.

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.