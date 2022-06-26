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26.06.2022  09:25   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 26 июня: сводка ХОВА

В ночь на 26 июня в Харькове ракетному обстрелу подверглись два района города.


t.me
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 26 июня, передает РЕДПОСТ.

По его словам, ночью оккупанты снова обстреливали жилые районы Харькова, в частности Немышлянский и Холодногорский районы. И только гражданскую инфраструктуру. Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи.

Около одиннадцати часов вечера российская ракета попала в двухэтажное здание Холодногорского района Харькова, двое харьковчан со взрывными травмами госпитализировали в медицинские учреждения.

После полуночи в Немышлянском районе оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7 этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет.

Также в течение суток обстрелам подвергались Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы области. Повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Всего за сутки по области в результате российской агрессии 7 человек получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения: Харькова - 3 человека, Изюмского района - 4 человека. В Богодуховском районе, к сожалению, погибла 79-летняя женщина.

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.

 

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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