    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 июня
26.06.2022  11:25   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 498 человек. Выздоровело 295 423 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 013 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человек (жителя города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 июня 24.06 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 июня 23.06 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 