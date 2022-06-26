Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 498 человек. Выздоровело 295 423 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 013 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человек (жителя города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 июня.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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