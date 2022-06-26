26.06.2022 11:25 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 498 человек. Выздоровело 295 423 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 013 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человек (жителя города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 июня.