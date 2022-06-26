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26.06.2022  11:30   Виталий Хиневич

Украинец получил награду на чемпионате мира среди бариста

Влад Демоненко принял участие в фестивале World of Coffee в Милане.

Украинский бариста
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The Village.
 
Украинец Влад Демоненко взял серебро на чемпионате мира среди бариста в дисциплине Coffee in Good Spirits (напитки на основе кофе и алкоголя), сообщает Specialty Coffee Association.
 
Соревнования проходят в четырех дисциплинах: по джезве, каптейстингу, лате-арту и кофе, и алкоголю.
 
Владислав – двукратный чемпион Украины по этой специальности. Он работает в Днепре в  кофейне «Фунт кофе».
 
Напомним, «Дія» попала в шортлист фестиваля креативщиков «Каннские львы 2022».
 
Источник:   The Village
 Тэги:  бариста
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