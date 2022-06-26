26.06.2022 11:30 Виталий Хиневич

Украинец получил награду на чемпионате мира среди бариста

Влад Демоненко принял участие в фестивале World of Coffee в Милане.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The Village.

Украинец Влад Демоненко взял серебро на чемпионате мира среди бариста в дисциплине Coffee in Good Spirits (напитки на основе кофе и алкоголя), сообщает Specialty Coffee Association.

Соревнования проходят в четырех дисциплинах: по джезве, каптейстингу, лате-арту и кофе, и алкоголю.

Владислав – двукратный чемпион Украины по этой специальности. Он работает в Днепре в кофейне «Фунт кофе».