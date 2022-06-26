26.06.2022 11:39 Рита Парфенова

Фото последствий ночного обстрела Салтовки

В ночь на 26 июня российские военные нанесли ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС, ракета попала в крышу 9-этажки, повреждена квартира на последнем этаже, горел балкон. Во дворе многоквартирного жилого дома сгорели 5 автомобилей на площади 45 кв.м.

Фото последствий обстрела опубликовали в официальном телеграм-канале ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.