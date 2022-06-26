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26.06.2022  11:39   Рита Парфенова

Фото последствий ночного обстрела Салтовки

В ночь на 26 июня российские военные нанесли ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.

фото Салтовки после прилета ракеты 25 июня

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС, ракета попала в крышу 9-этажки, повреждена квартира на последнем этаже, горел балкон. Во дворе многоквартирного жилого дома сгорели 5 автомобилей на площади 45 кв.м.

Фото последствий обстрела опубликовали в официальном телеграм-канале ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.

фото Салтовки после прилета ракеты 25 июня

фото Салтовки после прилета ракеты 25 июня

фото Салтовки после прилета ракеты 25 июня

фото Салтовки после прилета ракеты 25 июня

фото Салтовки после прилета ракеты 25 июня

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  обстрл, пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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