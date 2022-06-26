Фото последствий ночного обстрела Салтовки

В ночь на 26 июня российские военные нанесли ракетный удар по Немышлянскому району Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС, ракета попала в крышу 9-этажки, повреждена квартира на последнем этаже, горел балкон. Во дворе многоквартирного жилого дома сгорели 5 автомобилей на площади 45 кв.м.
Фото последствий обстрела опубликовали в официальном телеграм-канале ГСЧС в Харьковской области.
Напомним, после ракетных ударов в ночь на 26 июня в Немышлянском районе произошло три пожара, еще одна ракета ударила по крыше больницы. Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух человек после ракетного удара по жилому дому в Холодногорском районе Харькова.
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