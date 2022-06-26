26.06.2022 12:05 Виталий Хиневич

Харьковчанка приняла участие в благотворительном аукционе в Канаде

В Канаде прошел благотворительный аукцион.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОЗ Украины.

В Канаде прошел благотворительный аукцион, направленный на сбор средств для помощи медицинской сфере в Украине. На аукционе было выставлено более 60 лотов: от сертификата на проживание в отеле Оттавы до пищевых продуктов.

Также была представлена коллекционная марка, автор которой — студентка из Украины, харьковчанка Оксана Маляр. На аукционе такую же марку продали за 1500 канадских долларов.

На сегодняшний день сумма общего со дня запуска кампании сбора на медицинские нужды через платформу UNITED24 составляет 84,8 млн грн.

Так, недавно Министерство здравоохранения вместе с ГП "Медзакупки Украины" купило 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Новое оборудование уже доставлено в центры экстренной медицинской помощи и катастрофы и помогает медикам транспортировать тяжелых пациентов в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

В настоящее время Минздрав готовится закупить хирургические рентгеновские установки с C-аркой, которые помогают выявлять осколочные ранения.