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26.06.2022  12:30   Виталий Хиневич

Российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Харькове

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что ночью 26 июня российские военные обстреляли Немышлянский район Харькова. Под удар попало медицинское учреждение.
 
Кроме этого, оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом, в результате чего он получил повреждения.
 
Вследствие возникновения пожара 5 автомобилей сгорело.
 
По другому адресу в указанном районе вражеский снаряд попал в гаражное помещение.
 
На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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