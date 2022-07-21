    
Главная ВІДЕО Відомий харківський чемпіон долучився до благодійного аукціону (видео)
21.07.2022  21:57   Дмитрий Колоней

Відомий харківський чемпіон долучився до благодійного аукціону (видео)

Свій унікальний лот виставив харківський олімпієць Віктор Рубан.

Як повідомляє РЕДПОСТ, до спільного проекту "Харьковских известий" та провідних спортсменів і тренерів Харківщини «Допоможемо по-чемпіонськи!» приєднався олімпійський чемпіон зі стрільби з лука, переможець та призер чемпіонатів світу та Європи, чемпіон Європейських ігор Віктор Рубан. Титулований український спортсмен виставив на Аукціон унікальний лот. 

 

Тэги:  благотворительность, аукцион, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.07 Суспільство Благотворительный аукцион проведет харьковская спортсменка 15.07 Суспільство «Укрзалізниця» совместно с WOG собирают средства для помощи детям 30.06 Суспільство Скульптура «Balloon Monkey» продана на аукционе для помощи Украине
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 