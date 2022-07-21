Відомий харківський чемпіон долучився до благодійного аукціону (видео)

Свій унікальний лот виставив харківський олімпієць Віктор Рубан.
Як повідомляє РЕДПОСТ, до спільного проекту "Харьковских известий" та провідних спортсменів і тренерів Харківщини «Допоможемо по-чемпіонськи!» приєднався олімпійський чемпіон зі стрільби з лука, переможець та призер чемпіонатів світу та Європи, чемпіон Європейських ігор Віктор Рубан. Титулований український спортсмен виставив на Аукціон унікальний лот.
Вдалий день для вирішення фінансових питань, здійснення будь-яких задумів, що потребують рішучості. Все те, за що ви давно не наважувалися взятися, краще здійснити саме зараз.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.
влажность:
давление:
ветер: