21.07.2022 21:36 Дмитрий Колоней

У “Дії" - нова функція, яка полегшить жіття українців (видео)

Відтепер користувачам додатку не потрібно стояти в черзі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , “Дія“, на порталі та у додатку з'явилася нова послуга, яка дуже популярна серед українців. Тепер отримати документи стало набагато простіше.

Тепер не потрібно стояти в черзі, що б полдати заяву апотім отримати те чи інше свідоцтв. Зараз достатньо кількох хвилин та кліків у мобільному додатку або на сайті "Дія". Це особливо зручно в умовах війни, коли багато українців втратили або забули документи під час евакуації до більш спокійних місць.

Тепер громадяни України можуть замовити в онлайн-режимі довідки:

про народження,

зміну імені,

реєстрацію або розірвання шлюбу,

про смерть.

Також доступні для замовлення документи для найближчих родичів – батьків, дітей, братів та сестер. Однак, при бажанні отримати документи для близьких, потрібно надати відскановані копії, які підтверджують ваші родинні зв'язки.

“Дія“ запустила нову послугу: українцям під час війни стало простіше отримувати документиПісля заповнення заяви можна замовити доставку документів Укрпоштою. Також можна отримати їх безпосередньо у відділенні ДРАЦСу.