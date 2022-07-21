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21.07.2022  21:36   Дмитрий Колоней

У “Дії" - нова функція, яка полегшить жіття українців (видео)

Відтепер користувачам додатку не потрібно стояти в черзі.

Полегшить жіття українців нова функція у “Дії"
Як повідомляє РЕДПОСТ, “Дія“, на порталі та у додатку з'явилася нова послуга, яка дуже популярна серед українців. Тепер отримати документи стало набагато простіше.
 
Тепер не потрібно стояти в черзі, що б полдати заяву апотім отримати те чи інше свідоцтв. Зараз достатньо кількох хвилин та кліків у мобільному додатку або на сайті "Дія". Це особливо зручно в умовах війни, коли багато українців втратили або забули документи під час евакуації до більш спокійних місць.
 
Тепер громадяни України можуть замовити в онлайн-режимі довідки:
  • про народження,
  • зміну імені,
  • реєстрацію або розірвання шлюбу,
  • про смерть.
 
Також доступні для замовлення документи для найближчих родичів – батьків, дітей, братів та сестер. Однак, при бажанні отримати документи для близьких, потрібно надати відскановані копії, які підтверджують ваші родинні зв'язки.
 
“Дія“ запустила нову послугу: українцям під час війни стало простіше отримувати документиПісля заповнення заяви можна замовити доставку документів Укрпоштою. Також можна отримати їх безпосередньо у відділенні ДРАЦСу.
 
 
 
Источник:   Дія
 Тэги:  дія, новая функция, украина
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