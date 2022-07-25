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25.07.2022  16:45   Віталій Хінєвіч

У Кракові пройшов благодійний матч «Іга Свьонтек і друзі для України»

Кошти будуть направлені на забезпечення дитячих лікарень в Україні.

Благотворительность
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що у Кракові відбувся благодійний матч "Іга Свьонтек і друзі для України". Іга Свьонтек – польська тенісистка, перша ракетка світу.
 
На матчі сталася неймовірна подія: від імені родини Джонсонів і New York Jets Foundation Брік та Джек Джонсони вручили чек на 100 000 американських доларів амбасадорам міжнародної фандрейзингової ініціативи UNITED24 – Еліні Світоліній та Андрію Шевченку. Кошти будуть спрямовані на забезпечення дитячих лікарень в Україні.
 
Треба сказати, що з початку повномасштабної війни це не перша допомога від Джонсонів. Так, компанія Johnson & Johnson передала МОЗ понад 200 флаконів препарату Simponi для лікування різних форм артриту.
 
Окрім цього, було зібрано два мільйони злотих (400 тисяч доларів). Це частина коштів від придбаних квитків – благодійних матчів було кілька, їх відвідали понад 14 000 глядачів. Гроші скерують теж  для допомоги дітям, які постраждали у війні, через платформу UNITED24.
 
Нагадаємо, UNITED24 запускається збір коштів для придбання автомобілів швидкої медичної.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  благотворительность
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