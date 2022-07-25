25.07.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

У Кракові пройшов благодійний матч «Іга Свьонтек і друзі для України»

Кошти будуть направлені на забезпечення дитячих лікарень в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що у Кракові відбувся благодійний матч "Іга Свьонтек і друзі для України". Іга Свьонтек – польська тенісистка, перша ракетка світу.

На матчі сталася неймовірна подія: від імені родини Джонсонів і New York Jets Foundation Брік та Джек Джонсони вручили чек на 100 000 американських доларів амбасадорам міжнародної фандрейзингової ініціативи UNITED24 – Еліні Світоліній та Андрію Шевченку. Кошти будуть спрямовані на забезпечення дитячих лікарень в Україні.

Треба сказати, що з початку повномасштабної війни це не перша допомога від Джонсонів. Так, компанія Johnson & Johnson передала МОЗ понад 200 флаконів препарату Simponi для лікування різних форм артриту.

Окрім цього, було зібрано два мільйони злотих (400 тисяч доларів). Це частина коштів від придбаних квитків – благодійних матчів було кілька, їх відвідали понад 14 000 глядачів. Гроші скерують теж для допомоги дітям, які постраждали у війні, через платформу UNITED24.

Нагадаємо, UNITED24 запускається збір коштів для придбання автомобілів швидкої медичної.