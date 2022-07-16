16.07.2022 12:25 Виталий Хиневич
Благотворительный аукцион проведет харьковская спортсменка
Харьковская спортсменка, чемпионка Украины по шорт-треку Мария Долгополова проведет благотворительный аукцион.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что Мария Долгополова проведет благотворительный аукцион в поддержку харьковских волонтеров.
Соответствующий пост она разместила на своей странице в «Facebook». Аукцион проводится в рамках проекта «Поможем по-чемпионски». Лотом стали золотая медаль, которую она завоевала на чемпионате Украины по шорт-треку 2020 года на дистанции 500 м, и футболка с этапа Кубка мира 2021 года в Пекине, где проходили Олимпийские игры.
Стартовая цена лота – 1000 грн, аукцион завершится 19 июля в 21:00.
Для того чтобы принять участие в аукционе, необходимо оставить
свой комментарий под соответствующим постом в котором указать сумму-ставку.
Напомним, Марина Литовченко продолжает сбор средств
на восстановление университета Каразина.
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