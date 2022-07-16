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16.07.2022  12:25   Виталий Хиневич

Благотворительный аукцион проведет харьковская спортсменка

Харьковская спортсменка, чемпионка Украины по шорт-треку Мария Долгополова проведет благотворительный аукцион.

Мария Долгополова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что Мария Долгополова проведет благотворительный аукцион в поддержку харьковских волонтеров.
 
Соответствующий пост она разместила на своей странице в «Facebook». Аукцион проводится в рамках проекта «Поможем по-чемпионски». Лотом стали золотая медаль, которую она завоевала на чемпионате Украины по шорт-треку 2020 года  на дистанции 500 м, и футболка с этапа Кубка мира 2021 года в Пекине, где проходили Олимпийские игры.
 
Стартовая цена лота – 1000 грн, аукцион завершится 19 июля в 21:00.
 
Для того чтобы принять участие в аукционе, необходимо оставить свой комментарий под соответствующим постом в котором указать сумму-ставку.
 
Напомним, Марина Литовченко продолжает сбор средств на восстановление университета Каразина.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  благотворительность, харьков, мария долгополова
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