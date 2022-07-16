16.07.2022 12:25 Виталий Хиневич

Благотворительный аукцион проведет харьковская спортсменка

Харьковская спортсменка, чемпионка Украины по шорт-треку Мария Долгополова проведет благотворительный аукцион.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что Мария Долгополова проведет благотворительный аукцион в поддержку харьковских волонтеров.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в «Facebook». Аукцион проводится в рамках проекта «Поможем по-чемпионски». Лотом стали золотая медаль, которую она завоевала на чемпионате Украины по шорт-треку 2020 года на дистанции 500 м, и футболка с этапа Кубка мира 2021 года в Пекине, где проходили Олимпийские игры.

Стартовая цена лота – 1000 грн, аукцион завершится 19 июля в 21:00.

Для того чтобы принять участие в аукционе, необходимо оставить свой комментарий под соответствующим постом в котором указать сумму-ставку.

Напомним, Марина Литовченко продолжает сбор средств на восстановление университета Каразина.