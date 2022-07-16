16.07.2022 12:45 Виталий Хиневич
Ситуация с выездом из Украины 16 июля на западных пунктах пропуска
В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 16июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
Республика Польша:
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"Угринив"-70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только в выходной день);
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"Рава-Русская"-50 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезде);
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"Грушив" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезд);
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"Кракивец" – 70 л/а, пропуск на выезд временно не оформлен, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезде);
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"Шегины" - 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (проходили пешеходов в обе стороны).
Словацкая Республика:
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«Малый Березный» - 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
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«Ужгород» – 40 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).
Венгрия:
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«Тиса» – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
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«Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
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«Порубное» – 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 41 тысячи человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки проследовали более 39 тысяч человек, 36 тысяч из них – граждане Украины.
Напомним, украинские студенты примут участие
в Европейских университетских играх.
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