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16.07.2022  12:45   Виталий Хиневич

Ситуация с выездом из Украины 16 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 16июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

  • "Угринив"-70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только в выходной день);
  • "Рава-Русская"-50 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезде);
  • "Грушив" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезд);
  • "Кракивец" – 70 л/а, пропуск на выезд временно не оформлен, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезде);
  • "Шегины" - 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (проходили пешеходов в обе стороны).

Словацкая Республика:

  • «Малый Березный» - 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» – 40 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

  • «Тиса» – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • «Порубное» – 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 41 тысячи человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки проследовали более 39 тысяч человек, 36 тысяч из них – граждане Украины.
 
Напомним, украинские студенты примут участие в Европейских университетских играх.
 
Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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