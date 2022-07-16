16.07.2022 12:45 Виталий Хиневич

Ситуация с выездом из Украины 16 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 16июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

"Угринив"-70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только в выходной день);

"Рава-Русская"-50 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезде);

"Грушив" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезд);

"Кракивец" – 70 л/а, пропуск на выезд временно не оформлен, 0 пешеходов (пропуск пешеходов только на выезде);

"Шегины" - 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (проходили пешеходов в обе стороны).

Словацкая Республика:

«Малый Березный» - 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» – 40 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

«Тиса» – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Лужанка» – 15 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

«Порубное» – 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 41 тысячи человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали более 39 тысяч человек, 36 тысяч из них – граждане Украины.

Напомним, украинские студенты примут участие в Европейских университетских играх.