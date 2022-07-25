25.07.2022 16:18 Дмитрий Колоней

У Харкові проводять масштабну заміну трубопроводу (фото)

Про це поінформували у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківські теплові мережі», ремонтники підприємства продовжують перекладати теплотраси у різних районах міста та готувати об'єкти теплопостачання до опалювального сезону.

Там, де перекладку мереж завершили, готуються до облаштування територій. Зокрема, лише у Холодногірському районі під асфальтування готові об'єкти на шість адрес.

Крім того, у Слобідському районі виробляють заміну труби завдовжки 1,5 км та діаметром 300 мм. У Холодногірському та Новобаварському районах прокладають теплотраси для підключення пересувних котельних установок.

Також на ХТС прискорили відновлювальні роботи в теплових камерах та продовжують змінювати внутрішньоквартальні мережі, а на зруйнованих джерелах теплопостачання закривають пошкоджені вікна.