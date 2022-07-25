25.07.2022 15:55 Дмитрий Колоней
Стало відомо, як змінилися ціни на продукти з початку року
Во скільки обійдеться на теперішній час продуктовий кошик.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Business UA, за продуктовий кошик із найбільш уживаних товарів українець віддавів:
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у грудні 2022 - 302,86 гривні
-
у червні 2022 - 347,1 гривні.
За п’ять місяців (з грудня до червня) продуктовий кошик подорожчав на 44,24 гривні, або на 14,16%.
На зростання цін від початку війни вплинули
-
стрімка інфляція,
-
внутрішні та зовнішні чинники, пов’язані з війною.
У такий кошик переважно увійшли
-
крупи (гречка),
-
яйця,
-
хліб,
-
молоко,
-
м’ясо,
-
картопля,
-
цукор
-
фрукти (яблука).
З початку війни ціни на різні продукти змінилися таким чином:
-
сирі продукти, йдеться про овочі та фрукти — до 36,1% річних.
-
оброблені продовольчі товари зросли до 21,5% річних.
У НБУ пояснили, що зростання цін пов’язано із:
-
появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі внаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні;
-
зростанням витрат на їх виробництво та постачання.
У середньому ціни на продукти у червні зросли на 3,2% порівняно з попереднім місяцем. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%.
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