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25.07.2022  15:55   Дмитрий Колоней

Стало відомо, як змінилися ціни на продукти з початку року

Во скільки обійдеться на теперішній час продуктовий кошик.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Business UA, за продуктовий кошик із найбільш уживаних товарів українець віддавів:
  • у грудні 2022 - 302,86 гривні
  • у червні 2022 - 347,1 гривні.
 
За п’ять місяців (з грудня до червня) продуктовий кошик подорожчав на 44,24 гривні, або на 14,16%.
 
На зростання цін від початку війни вплинули
  • стрімка інфляція,
  • внутрішні та зовнішні чинники, пов’язані з війною. 
 

У такий кошик переважно увійшли

  • крупи (гречка),
  • яйця,
  • хліб,
  • молоко,
  • м’ясо,
  • картопля,
  • цукор
  • фрукти (яблука).
 

З початку війни ціни на різні продукти змінилися таким чином:

 
  • сирі продукти, йдеться про овочі та фрукти — до 36,1% річних.
  • оброблені продовольчі товари зросли до 21,5% річних.
 

У НБУ пояснили, що зростання цін пов’язано із:

  • появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі внаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні;
  • зростанням витрат на їх виробництво та постачання.
У середньому ціни на продукти у червні зросли на 3,2% порівняно з попереднім місяцем. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%.
 
Нагадаємо,що раниішеми писали про те, що буде з цінами на овочі зерно та гречку.
 
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Источник:   Business UA
 Тэги:  рост цен, продуктовая корзина, украина
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