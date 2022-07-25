25.07.2022 15:55 Дмитрий Колоней

Стало відомо, як змінилися ціни на продукти з початку року

Во скільки обійдеться на теперішній час продуктовий кошик.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Business UA, за продуктовий кошик із найбільш уживаних товарів українець віддавів:

у грудні 2022 - 302,86 гривні

у червні 2022 - 347,1 гривні.

За п’ять місяців (з грудня до червня) продуктовий кошик подорожчав на 44,24 гривні, або на 14,16%.

На зростання цін від початку війни вплинули

стрімка інфляція,

внутрішні та зовнішні чинники, пов’язані з війною.

У такий кошик переважно увійшли

крупи (гречка),

яйця,

хліб,

молоко,

м’ясо,

картопля,

цукор

фрукти (яблука).

З початку війни ціни на різні продукти змінилися таким чином:

сирі продукти, йдеться про овочі та фрукти — до 36,1% річних.

оброблені продовольчі товари зросли до 21,5% річних.

У НБУ пояснили, що зростання цін пов’язано із:

появою ранніх овочів, які цього року значно дорожчі внаслідок тимчасової окупації південних регіонів, що спеціалізуються на їх вирощуванні;

зростанням витрат на їх виробництво та постачання.

У середньому ціни на продукти у червні зросли на 3,2% порівняно з попереднім місяцем. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%.

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