25.07.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов показав макети безпечних зупинок громадського транспорту (фото)

У Харкові встановлять безпечні зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Ігоря Терехова.

Ігор Терехов повідомив, що упродовж 2-3 тижнів у Харкові почнуть встановлювати безпечні зупинки громадського транспорту.

«Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед – на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв.

Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків.

Впевнений, що за допомогою таких бомбосховищ нам вдасться зберегти не одне життя городян», – повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові створять зупинки-укриття громадського транспорту.