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25.07.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов показав макети безпечних зупинок громадського транспорту (фото)

У Харкові встановлять безпечні зупинки громадського транспорту.

Зупинка Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Ігоря Терехова.
 
Ігор Терехов повідомив, що упродовж 2-3 тижнів у Харкові почнуть встановлювати безпечні зупинки громадського транспорту.
 
Зупинка Харків
 
«Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед – на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв.
 
Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків.
 
Впевнений, що за допомогою таких бомбосховищ нам вдасться зберегти не одне життя городян», – повідомив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, у Харкові створять зупинки-укриття громадського транспорту.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, харьков
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