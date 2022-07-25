25.07.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Будівельники Харкова виконують десятки заяв щодня

Про це інформує КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківспецбуд», у Основ'янському районі комунальники відновлюють зруйновану ворогом інфраструктуру. Продовжуються роботи із закриття контурів житлових будинків.

Бригади підприємства оперативно

чинять вікна,

ремонтують двері

латають покрівлі, пошкоджені обстрілами окупантів.

З початку весни вони вже відновили 39 дахів, ще шість перебувають у роботі.

Крім того, щодня майстри виконують понад 40 заявок на закриття вікон та ремонт дверей.

У свою чергу фахівці КП «Міськсвітло» виконують профілактичні та ремонтні роботи на мережах зовнішнього освітлення в мікрорайоні Гути, а бригада КСП «Харківміськліфт» оперативно відновлює електропостачання в будинку, що постраждав внаслідок обстрілу, у центрі міста.

Також наслідки недавніх ворожих обстрілів ліквідують працівники КП «Доррембуд». Вони розбирають завали у мікрорайоні Основа.