25.07.2022 15:19 Дмитрий Колоней
Будівельники Харкова виконують десятки заяв щодня
Про це інформує КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Харківспецбуд», у Основ'янському районі комунальники відновлюють зруйновану ворогом інфраструктуру. Продовжуються роботи із закриття контурів житлових будинків.
Бригади підприємства оперативно
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чинять вікна,
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ремонтують двері
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латають покрівлі, пошкоджені обстрілами окупантів.
З початку весни вони вже відновили 39 дахів, ще шість перебувають у роботі.
Крім того, щодня майстри виконують понад 40 заявок на закриття вікон та ремонт дверей.
У свою чергу фахівці КП «Міськсвітло» виконують профілактичні та ремонтні роботи на мережах зовнішнього освітлення в мікрорайоні Гути, а бригада КСП «Харківміськліфт» оперативно відновлює електропостачання в будинку, що постраждав внаслідок обстрілу, у центрі міста.
Також наслідки недавніх ворожих обстрілів ліквідують працівники КП «Доррембуд». Вони розбирають завали у мікрорайоні Основа.
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