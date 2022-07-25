    
Главная Новини Харкова ЖКГ Будівельники Харкова виконують десятки заяв щодня
25.07.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Будівельники Харкова виконують десятки заяв щодня

Про це інформує КП «Харківспецбуд».

Виконують десятки заяв щодня будівельники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Харківспецбуд», у Основ'янському районі комунальники відновлюють зруйновану ворогом інфраструктуру. Продовжуються роботи із закриття контурів житлових будинків.
 
Бригади підприємства оперативно
  • чинять вікна,
  • ремонтують двері
  • латають покрівлі, пошкоджені обстрілами окупантів.
 
Виконують десятки заяв щодня будівельники Харкова
 
З початку весни вони вже відновили 39 дахів, ще шість перебувають у роботі.
Крім того, щодня майстри виконують понад 40 заявок на закриття вікон та ремонт дверей.
 
У свою чергу фахівці КП «Міськсвітло» виконують профілактичні та ремонтні роботи на мережах зовнішнього освітлення в мікрорайоні Гути, а бригада КСП «Харківміськліфт» оперативно відновлює електропостачання в будинку, що постраждав внаслідок обстрілу, у центрі міста.
 
Також наслідки недавніх ворожих обстрілів ліквідують працівники КП «Доррембуд». Вони розбирають завали у мікрорайоні Основа.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт домов, коммунальщики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 ЖКГ Харківські будівельники ремонтують пошкоджені агресором будинки 15.07 ЖКГ Харьковские строители закрывают оконные проемы и ремонтируют крыши домов 02.07 ЖКГ Строители восстанавливают дома в обстрелянных районах Харькова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 