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20.07.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Овочі та гриби: взлети та падіння цін

Про тенденйї ринку - від українських аналітиків.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Знай.ua., в Україні стрімко здорожчали печериці, а оврці впали в ціні
 
Попри те, що аналітики прогнозували здорожчання харчових продуктів, а інфляція, за даними Держстату сягнула 20%, в Україні спостерігається здешевшання сезонних овочів.
 
  • З початку липня в україні почали дешевшати помідори, варто зазначити, що ціни продовжують падіння. Рекордно подешевшав помідор українській рожевий салатний, за нього просять від 20 до 35,50 грн, у відсотковому відношенні - 27, 78.
  • Падіння у ціні продовжили буряки, так буряк столовий українського виробництва ранній коштує від 15 до 17,50 грн. Подешевшання становить 18,6%. А за даними онлайн-магазину "Сільпо" кіло молодого буряка в роздріб коштує всього 5 грн.
  • Також пішли донизу ціна на кабачки українських фермерів. За нього просять 10 до 12,50 грн, у відсотках - це 7,41. Як свідчать дані онлайн-майданчику супермаркету "Сільпо", за кіло кабачка сорту "Соте" просять 4 грн.

 

Источник:   Знай.ua
 Тэги:  цены, овощи и грибы, украина
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