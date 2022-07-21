21.07.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

UNITED24 запускається збір коштів для придбання автомобілів швидкої медичної

Благодійні кошти на «швидкі» планують зібрати у межах Саміту перших леді та джентльменів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посилання на МОЗ України.

Повідомляється, що перша леді України Олена Зеленська ініціювала благодійний збір на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С через платформу UNITED24

Також збір коштів на автомобілі швидкої допомоги буде проведено й у межах Саміту перших леді та джентльменів, присвяченого питанню повоєнної відбудови України, який відбудеться 23 липня у форматі телемосту між Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США.

На зустрічі будуть присутні перші особи багатьох країн, міжнародні експерти та селебріті світового рівня, а сама подія транслюватиметься у понад 20 країнах світу – це дасть змогу залучити пожертви з усього світу.