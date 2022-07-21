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21.07.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

UNITED24 запускається збір коштів для придбання автомобілів швидкої медичної

Благодійні кошти на «швидкі» планують зібрати у межах Саміту перших леді та джентльменів.

Швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посилання на МОЗ України.
 
Повідомляється, що перша леді України Олена Зеленська ініціювала благодійний збір на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С через платформу UNITED24
 
Також збір коштів на автомобілі швидкої допомоги буде проведено й у межах Саміту перших леді та джентльменів, присвяченого питанню повоєнної відбудови України, який відбудеться 23 липня у форматі телемосту між Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США.
 
На зустрічі будуть присутні перші особи багатьох країн, міжнародні експерти та селебріті світового рівня, а сама подія транслюватиметься у понад 20 країнах світу – це дасть змогу залучити пожертви з усього світу. 
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  united24
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