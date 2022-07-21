    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли Харків: інформація від правоохоронців (відео)
21.07.2022  14:55   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Харків: інформація від правоохоронців (відео)

Уранці 21 липня російські військові обстріляли місто Харків.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, 21 липня о 9.30 окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, яка розташована біля ринку в Київському районі Харкова. Попередньо обстріл походив з системи залпового вогню «Ураган».
 
Окрім цього окупанти здійснили обстріл Салтівського району Харкова. Снаряд влучив в житловий будинок.
 
Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 3 особи, 23 отримали поранення
.
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.
 
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли населений пункт Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 Надзвичайні події Окупанти використали більш ніж половину усіх своїх ракет 21.07 Надзвичайні події Харківські медики реанімували чоловіка після ворожого обстрілу 21.07 Надзвичайні події "Окупанти цілеспрямовано б'ють по скупченнях людей", - Ігор Терехов (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 