22.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 липня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 31%. Температура повітря +14°...+16°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 61%. Температура повітря +19°...+20°C (відчувається як +21°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.



Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 59%. Температура повітря +20°...+17°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.