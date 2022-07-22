Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Логіка переважає над почуттями – день зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
Зірки наполегливо радять Овну зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Овна чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Овен зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!
Тельець має шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Телець може отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.
Близнюкам варто подумати над тим, що саме останнім часом вони робили не так, де припустилися помилки. День наділяє їх як самокритичністю, а й здатністю подивитись себе з боку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, у якихось речах Близнюки поквапилися, збилися зі шляху чи просто не довели справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.
У якомусь питанні від Рака може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Раку поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Раку не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Рак думає, чи з'явиться ще й третій варіант?
Хоч би який досвід Лев володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або ж начальство візьме Лева під свій особистий контроль. А може, Лев почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.
Зірки пропонують Діві задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Діви увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Діва виявить, що на своєму місці вона вже досягла «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку їй варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.
Терезам ні в якому разі не варто змішувати особисті відносини та роботу, хоча ситуація їх до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Терезів попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може, навіть спробує втягнути Терези в якісь справи з використанням їхнього службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Терези шкодуватимуть. У найкращому разі вони нашкодять роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.
Скорпіонові протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Скорпіона, що може часом його пригнічувати. Однак тут зірки радять Скорпіону поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.
День вимагатиме від Стрільця таких якостей, як точність та зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Стрільця лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Стрільця: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Стрілець хоче, щоб його помітили та оцінили, йому варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.
Протягом дня Козеріг буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Козеріг зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Козеріг не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтрачити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.
Водолій не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Водолія вийде діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Водолій має чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!
Чудовий день для того, щоб Риби зав'язали корисне знайомство. Їхня комунікабельність і креативність на висоті, вони сповнені цікавих ідей і зуміють донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Рибам може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Риби можуть зустріти людину, знайомство з якою вплине на їхню подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.
Зірки наполегливо радять Овну зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Овна чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Овен зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!
Тельець має шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Телець може отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.
Близнюкам варто подумати над тим, що саме останнім часом вони робили не так, де припустилися помилки. День наділяє їх як самокритичністю, а й здатністю подивитись себе з боку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, у якихось речах Близнюки поквапилися, збилися зі шляху чи просто не довели справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.
У якомусь питанні від Рака може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Раку поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Раку не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Рак думає, чи з'явиться ще й третій варіант?
Хоч би який досвід Лев володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або ж начальство візьме Лева під свій особистий контроль. А може, Лев почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.
Зірки пропонують Діві задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Діви увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Діва виявить, що на своєму місці вона вже досягла «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку їй варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.
Терезам ні в якому разі не варто змішувати особисті відносини та роботу, хоча ситуація їх до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Терезів попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може, навіть спробує втягнути Терези в якісь справи з використанням їхнього службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Терези шкодуватимуть. У найкращому разі вони нашкодять роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.
Скорпіонові протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Скорпіона, що може часом його пригнічувати. Однак тут зірки радять Скорпіону поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.
День вимагатиме від Стрільця таких якостей, як точність та зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Стрільця лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Стрільця: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Стрілець хоче, щоб його помітили та оцінили, йому варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.
Протягом дня Козеріг буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Козеріг зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Козеріг не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтрачити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.
Водолій не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Водолія вийде діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Водолій має чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!
Чудовий день для того, щоб Риби зав'язали корисне знайомство. Їхня комунікабельність і креативність на висоті, вони сповнені цікавих ідей і зуміють донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Рибам може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Риби можуть зустріти людину, знайомство з якою вплине на їхню подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.
Логіка переважає над почуттями – день зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.
22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню мозку.
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