22.07.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Логіка переважає над почуттями – день зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки наполегливо радять Овну зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Овна чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Овен зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельець має шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Телець може отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам варто подумати над тим, що саме останнім часом вони робили не так, де припустилися помилки. День наділяє їх як самокритичністю, а й здатністю подивитись себе з боку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, у якихось речах Близнюки поквапилися, збилися зі шляху чи просто не довели справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.

Рак (22 червня – 23 липня)

У якомусь питанні від Рака може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Раку поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Раку не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Рак думає, чи з'явиться ще й третій варіант?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Хоч би який досвід Лев володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або ж начальство візьме Лева під свій особистий контроль. А може, Лев почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки пропонують Діві задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Діви увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Діва виявить, що на своєму місці вона вже досягла «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку їй варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам ні в якому разі не варто змішувати особисті відносини та роботу, хоча ситуація їх до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Терезів попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може, навіть спробує втягнути Терези в якісь справи з використанням їхнього службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Терези шкодуватимуть. У найкращому разі вони нашкодять роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Скорпіона, що може часом його пригнічувати. Однак тут зірки радять Скорпіону поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День вимагатиме від Стрільця таких якостей, як точність та зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Стрільця лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Стрільця: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Стрілець хоче, щоб його помітили та оцінили, йому варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Протягом дня Козеріг буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Козеріг зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Козеріг не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтрачити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Водолія вийде діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Водолій має чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Чудовий день для того, щоб Риби зав'язали корисне знайомство. Їхня комунікабельність і креативність на висоті, вони сповнені цікавих ідей і зуміють донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Рибам може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Риби можуть зустріти людину, знайомство з якою вплине на їхню подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки наполегливо радять Овну зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Овна чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Овен зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельець має шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Телець може отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам варто подумати над тим, що саме останнім часом вони робили не так, де припустилися помилки. День наділяє їх як самокритичністю, а й здатністю подивитись себе з боку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, у якихось речах Близнюки поквапилися, збилися зі шляху чи просто не довели справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.

Рак (22 червня – 23 липня)

У якомусь питанні від Рака може знадобитися зробити вибір, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Раку поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє його в спину, Раку не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Рак думає, чи з'явиться ще й третій варіант?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Хоч би який досвід Лев володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або ж начальство візьме Лева під свій особистий контроль. А може, Лев почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки пропонують Діві задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Діви увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Діва виявить, що на своєму місці вона вже досягла «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У цьому випадку їй варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам ні в якому разі не варто змішувати особисті відносини та роботу, хоча ситуація їх до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Терезів попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може, навіть спробує втягнути Терези в якісь справи з використанням їхнього службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Терези шкодуватимуть. У найкращому разі вони нашкодять роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Скорпіона, що може часом його пригнічувати. Однак тут зірки радять Скорпіону поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День вимагатиме від Стрільця таких якостей, як точність та зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Стрільця лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Стрільця: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Стрілець хоче, щоб його помітили та оцінили, йому варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Протягом дня Козеріг буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Козеріг зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Козеріг не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтрачити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре у Водолія вийде діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Водолій має чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Чудовий день для того, щоб Риби зав'язали корисне знайомство. Їхня комунікабельність і креативність на висоті, вони сповнені цікавих ідей і зуміють донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Рибам може мати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Риби можуть зустріти людину, знайомство з якою вплине на їхню подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.