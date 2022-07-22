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22.07.2022  07:30   

22 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню мозку.

Всесвітньому дню мозку

Свято запроваджено Всесвітньою федерацією неврології з метою поширення у суспільстві інформації про хвороби мозку.

Щороку заходи присвячені конкретній темі. У 2022 році це «Здоров’я мозку для всіх».

У п’ятницю, 22 липня, о 12:00 за Гринвічем почнеться вебінар, на якому експерти, щоб зосередитися на «Здоров’ї мозку для всіх », намагаючись оптимізувати здоров’я мозку та зменшити глобальний тягар неврологічних розладів.


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У європейському форматі цей день записується як 22/7. Значення такого дробу є наближеним до значенням Пі.

У математиці число π – це константа, значення якої дорівнює відношенню довжини кола до її діаметру. Тобто якщо прийняти діаметр кола за одиницю, то довжина кола і число π. У цифровому вираженні π починається як 3,141592 і має нескінченну математичну тривалість.

Відкривачами числа π можна вважати людей доісторичного часу, які при плетінні кошиків помітили, що для того, щоб отримати кошик потрібного діаметра, необхідно брати прути в 3 рази довші за нього. Знайдено таблички з обпаленої глини в Месопотамії, на яких зафіксовано цей факт.

Також цього дня

1099 року хрестоносцями створено Єрусалимське королівство, першим главою держави («захисником Гробу Господнього») обрано герцога Бульйонського.

1713 – народився Жак Жермен Суфло, французький архітектор, один із провідних представників класицизму, який побудував церкву Сент-Женев'єв у Парижі, яка стала Пантеоном – усипальницею видатних людей Франції.

1894 – у Парижі стартували перші у світі автомобільні перегони.

1921 – у газеті «Селянська правда» з'явився перший фейлетон українського письменника Остапа Вишні.

1927 – в Італії створено футбольний клуб "Рома".

1944 - на Бреттон-Вудській конференції було засновано Міжнародний валютний фонд (МВФ), який зараз об'єднує 188 країн-членів.

1946 – народилася Мірей Матьє, французька співачка.

1947 – народився Денні Гловер, американський кіноактор.

1955 – народився Вільям Дефо, американський кіноактор («Взвод», «Остання спокуса Христа», «Народжений четвертого липня», «Англійський пацієнт», «Авіатор»).

1967 – сингл гурту The Beatles Аll You Need Is Love посів перше місце у світових чартах.

1974 – народилася Франка Потенте, німецька актриса, вона ж Лола, що біжить, і подруга суперагента Джейсона Борна.

1979 – компанія Sony розпочала продаж перших побутових пристроїв Walkman.

1983 – американець Дік Сміт першим облетів Землю на гелікоптері.

1992 – народилася американська кіноактриса та співачка Селена Гомес.

1996 – вийшла комп'ютерна гра Quake.

2000 - вийшла культова комп'ютерна гра Deus Ex.

2002 – узбецькі вчені створили штучне бачаче око.

2009 – відбулося найдовше за два століття сонячне затемнення.

2014 – місто Сєвєродонецьк звільнено від терористів ЛНР.

Іменини відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Панкрат, Федір.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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