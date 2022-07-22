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22.07.2022  08:11   Рита Парфенова

Про військову обстановку в Харківській області розповіли у Генштабі

Минулої доби російський агресор обстріляв близько двадцяти населених пунктів у Харківській області.

подбитый танк рф в Украине

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

Нагадаемо, підрозділи противника зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів у Харківському напрямку та недопущення просування наших військ.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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