22.07.2022 08:28 Рита Парфенова

Харків на ранок 22 липня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж у Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 22 липня.

Одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилася у Київському районі Харкова, ще чотири - в області: три рази пожежників вікликали у Чугуєвському районі, один - у Харківському. Горіли приватні надвірні забудови, автомобілі, покинута будівля.



В одному з таких випадків, після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами, загинули та постраждали мирні мешканці, вогнем знищені 3 автомобілі, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.



Загалом за добу з 21 по 22 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

6 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 5 - спричинених обстрілами,

8 – на допомогу населенню та комунальним службам,

3 – інші виїзди.



Піротехніки ДСНС ліквідували 25 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.