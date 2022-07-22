22.07.2022 08:44 Рита Парфенова

50 домівок та помешкань зруйновано у Харкові та області за добу

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харкова та громад області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

21 липня під удари військових рф потрапили Харків, населені пункти області Золочів, Калугіно-Башкіровка, Лебяж’є, Рогань. В результаті зруйновано зупинку громадського транспорту, пошкоджено житловий будинок, торговельні павільйони, автівки, приватні будинки громадян, господарчі споруди.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 50 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною п’яти пожеж у Харкові та області за минулу добу.