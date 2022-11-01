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01.11.2022  17:35   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов виставив на благодійний аукціон книгу із власним автографом

На міжнародному турнірі з хокею розіграють книгу з автографом мера Харкова.


Ігор Терехов виставив на благодійний аукціон книгу із власним автографом
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що усіх охочих запрошують взяти участь у благодійному аукціоні, який відбудеться в рамках Міжнародного хокейного турніру «Hockey Bayraktar».
 
Під час проведення змагань організатор - харківський хокейний клуб «Витязь» - збиратиме кошти на допомогу Харкову, ДСНС та ЗСУ. Турнір пройде 10-13 листопада у польському місті Торунь. 
 
Усі охочі зможуть зробити донати або взяти участь у благодійному аукціоні, на якому буде виставлена книга-фотоальбом «Харків - столиця конструктивізму» з автографом міського голови Ігоря Терехова. У виданні показане місто у період 1920-30-х років, коли Харків був столицею України.
 
Також учасники аукціону зможуть придбати марки та автентичний український мерч. Зробити це можна буде на сайті. Там же відбуватимуться онлайн-трансляції хокейних матчів.
 
Нагадаємо, Ігор Терехов звернувся до харків'ян.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов, книга, аукцион
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