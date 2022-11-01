01.11.2022 17:35 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов виставив на благодійний аукціон книгу із власним автографом

На міжнародному турнірі з хокею розіграють книгу з автографом мера Харкова.



Ігор Терехов виставив на благодійний аукціон книгу із власним автографом



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що усіх охочих запрошують взяти участь у благодійному аукціоні, який відбудеться в рамках Міжнародного хокейного турніру «Hockey Bayraktar».

Під час проведення змагань організатор - харківський хокейний клуб «Витязь» - збиратиме кошти на допомогу Харкову, ДСНС та ЗСУ. Турнір пройде 10-13 листопада у польському місті Торунь.

Усі охочі зможуть зробити донати або взяти участь у благодійному аукціоні, на якому буде виставлена книга-фотоальбом «Харків - столиця конструктивізму» з автографом міського голови Ігоря Терехова. У виданні показане місто у період 1920-30-х років, коли Харків був столицею України.

Також учасники аукціону зможуть придбати марки та автентичний український мерч. Зробити це можна буде на сайті . Там же відбуватимуться онлайн-трансляції хокейних матчів.

Нагадаємо, Ігор Терехов звернувся до харків'ян.