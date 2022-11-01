Ігор Терехов звернувся до харків'ян

01.11.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Напередодні холодів ворог цинічно намагається залишити нас без світла, тепла та води.

"Напередодні холодів ворог цинічно намагається залишити нас без світла, тепла та води. Хоче, щоби не ходив транспорт, не працювали магазини, аптеки, ринки. Російський агресор цілеспрямовано б'є енергетичною інфраструктурою.

Ще раз відчуває нас на міцність. Намагається зламати нашу волю.

Однозначно хочу сказати – це їм не вдасться. Місто Харків не зломити! Харків'ян не зламати! Харків – місто-герой! Харків'яни – справжні герої!

Ми робили і робитимемо все можливе для того, щоб у будинку кожного харків'янина було тепло та світло.

Але ми маємо бути готовими до різних ситуацій, які може створити наш ворог.

Що робити, якщо ваш будинок у період холодів залишився без світла та тепла? У кожному районі міста ми готуємо так звані пункти обігріву. Їх буде багато. І ви знатимете, де знаходиться найближчий до вас такий пункт. На всіх під'їздах будуть вивішені оголошення із зазначенням найближчих адрес пунктів.

У пунктах буде тепло та джерело електроживлення. Там можна буде перечекати той час, який знадобиться енергетикам та комунальникам для відновлення електропостачання.

Ми забезпечимо у цих пунктах гарячу їжу, воду та медикаменти у разі потреби. Пункти працюватимуть цілодобово.

Магазини, аптеки, заправки працюватимуть на генераторах. Транспортні маршрути будуть автобусними. Ми – готуємось. Впевнений, ворогові нас не зламати. Взаємодопомога, підтримка один одного, увага та чуйність до ближнього – це наша зброя, проти якої безсилі будь-які ракети.

Ми разом! Ми – харків'яни! Ми переможемо!",- йдеться у зверненні Ігоря Терехова.