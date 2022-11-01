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01.11.2022  15:45   Дмитро Колонєй

Незаконне будівництво у Харкові: відкрита кримінальна справа (фото)

Поліція зайнялася незаконним будівництвом у Шевченківському районі Харкова

Відкрита кримінальна справа щодо незаконного будівництва у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 31 жовтня 2022 року до Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що в період 2022 року невстановлені посадові особи, зловживаючи службовим становищем, здійснили вирубку лісопаркової зони та розпочали будівництво. 
 
Відкрита кримінальна справа щодо незаконного будівництва у Харкові
 
Правоохоронці провели огляд ділянки та зафіксували факти порубки та будівництва. З місця події вилучили автокран, документи на нього та товарно-транспорту накладну. Вирішується питання про накладення арешту на земельну ділянку і транспортний засіб. 
 
Відкрита кримінальна справа щодо незаконного будівництва у Харкові
 
Поліцейські також опитали свідків, які здійснювали будівництво. 
 
Відкрита кримінальна справа щодо незаконного будівництва у Харкові
 
Проводяться інші невідкладні слідчі дії.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, незаконное строительство, харьков
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