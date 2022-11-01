Незаконне будівництво у Харкові: відкрита кримінальна справа (фото)

Поліція зайнялася незаконним будівництвом у Шевченківському районі Харкова
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Емоції часто беруть гору над логікою: сьогодні у вас усі шанси переробити багато справ, а наскільки вони будуть корисні – залишається під питанням.
Ранок у Харкові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
Міжнародний день вегана виник 1 листопада 1994 року, коли Веганське суспільство відзначало своє 50-річчя.
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