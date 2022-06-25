25.06.2022 11:38 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.









Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 497 человек. Выздоровело 295 083 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 352 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (все жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 июня.