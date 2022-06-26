26.06.2022 13:55 Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли город в Харьковской области

Российские военные обстреляли населенный пункт в Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 26 июня около 02:00 оккупанты совершили обстрел из артиллерии города Барвенково Харьковской области.Снаряд попал на территорию частного домовладения, что привело к его разрушению.

Ранение получил 61-летний мужчина. Пока неизвестна судьба местной жительницы, правоохранители ищут ее под завалами дома.

На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.