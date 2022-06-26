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26.06.2022  13:55   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли город в Харьковской области

Российские военные обстреляли населенный пункт в Харьковской области.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 26 июня около 02:00 оккупанты совершили обстрел из артиллерии города Барвенково Харьковской области.Снаряд попал на территорию частного домовладения, что привело к его разрушению.
 
Ранение получил 61-летний мужчина. Пока неизвестна судьба местной жительницы, правоохранители ищут ее под завалами дома.
 
На основании данных фактов было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Харькове.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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