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26.06.2022  13:47   Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове за сутки

За субботу, 25 июня, аварийные бригады ликвидировали 6 повреждений на участках трубопроводов холодного водоснабжения и привели в порядок 10 смотровых колодцев.

работники водоканала устранили шесть повреждений на водоводах

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», сегодня намечена реконструкция пяти поврежденных участков водоводов.

В частности, в Холодногорском районе продолжаются интенсивные ремонтные работы по ул. Большой Панасовской.

«Продолжаем комплекс запланированных восстановительных мероприятий на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм. Здесь проводим замену участка водовода протяженностью около 40 метров. Работаем оперативно, но при этом качественно. Также, параллельно приводим в порядок смотровые колодцы. К примеру, вчера капитально отремонтировали колодцы по улицам Волонтерской, Золочевской и Таганской», - отметил начальник службы наружных водопроводных сетей Холодногорского района Александр Сирко.

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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