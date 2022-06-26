26.06.2022 13:15 Виталий Хиневич

Сотрудники СБУ перехватили новые методички фсб

Информацию от российской спецслужбы перехватила СБУ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сообщается, что сотрудники СБУ перехватили новые методички фсб во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти россии.

Документ имеет примечание «к беспрекословному использованию».

Данными тезисами должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены.

Один из главных приказов фсб – хвалить путина. Ведь это он якобы «не допустил войны на территории россии, которой так хотел Запад» и «лично защитил россию от уничтожения, а россиян – от стояние на коленях».

Кроме того, для большей убедительности аналитики фсб приводят целый блок «честнейшей статистики» о заоблачной поддержке российского диктатора и перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций.

Важным пунктом пропаганды фсб является работа с молодежью. Еще в предыдущих методичках рашистов было сказано про высокий уровень пацифизма среди молодежи. Потому пропагандисты нашли «улучшение» и для них. Например: блокировку Instagram спецслужбы рф называют полной победой российской власти и очевидным провалом Запада. Ведь большинство россиян предпочитают «одноклассники».