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26.06.2022  13:06   Рита Парфенова

После очередных обстрелов в город под Харьковом снова вернули газ

Около двух тысяч домов города Дергачи, поселка Малая Даниловка, сел Караван, Лужок, Чайковка снова подключены к газовой трубе

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковгаз».
 
Обстрелы оккупантами критической инфраструктуры населенных пунктов Деграчевской громады в тртий рааз за две недели оставили местн житлец без газоснабжения. Несмотря на опасност прилетов, специалисты АО «Харьковгаз» проводят необходимые ремонты и возвращают газ.

Пока удалось отремонтировать перебитые оккупантом газопроводы и подключить к газу часть домов Дергачей, Малой Даниловки, сел Караван, Лужок, Чайковка. В общей сложности энергоносителем уже пользуются почти две тысячи домовладений.

Работы будут продолжаться до полного пуска газа в дома громады.
 

Новости Харькова: восстановлено газоснабжение в Дергачевском районе

Напомним, работники «Харьковводоснабжение» готовят пострадавшие районы Харькова к работе в осенне-зимний период.

Источник:   АО "Харьковгаз"
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