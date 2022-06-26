26.06.2022 13:06 Рита Парфенова

После очередных обстрелов в город под Харьковом снова вернули газ

Около двух тысяч домов города Дергачи, поселка Малая Даниловка, сел Караван, Лужок, Чайковка снова подключены к газовой трубе

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковгаз».

Обстрелы оккупантами критической инфраструктуры населенных пунктов Деграчевской громады в тртий рааз за две недели оставили местн житлец без газоснабжения. Несмотря на опасност прилетов, специалисты АО «Харьковгаз» проводят необходимые ремонты и возвращают газ.

Пока удалось отремонтировать перебитые оккупантом газопроводы и подключить к газу часть домов Дергачей, Малой Даниловки, сел Караван, Лужок, Чайковка. В общей сложности энергоносителем уже пользуются почти две тысячи домовладений.

Работы будут продолжаться до полного пуска газа в дома громады.



Напомним, работники «Харьковводоснабжение» готовят пострадавшие районы Харькова к работе в осенне-зимний период.