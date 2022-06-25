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25.06.2022  15:58   Дмитрий Колоней

Пострадавшие районы Харькова готовят к осенне-зимнему сезону

Об этом сообщили в комплексе «Харьковводоснабжение».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Салтовскую районную службу наружных водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение», рабочие предприятия готовят объекты к работе в осенне-зимний период. 
 
Как отметил начальник Салтовского районного участка Вячеслав Глущенко, необходимо создать комфортные условия для жизни в одном из самых пострадавших от вражеских обстрелов районов города. Для этого ремонтники часто выполняют несколько задач одновременно: ремонтируют сети, устанавливают пожарные гидранты, приводят в порядок поврежденные смотровые колодцы и водоразборные колонки. 
 
25 июня 2022 года рабочие комплекса «Харьковводоснабжение» устраняют порывы на семи поврежденных участках водоводов, а вчера ликвидировали семь повреждений на участках трубопроводов и привели в порядок девять смотровых колодцев.
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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