25.06.2022 15:58 Дмитрий Колоней

Пострадавшие районы Харькова готовят к осенне-зимнему сезону

Об этом сообщили в комплексе «Харьковводоснабжение».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Салтовскую районную службу наружных водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение», рабочие предприятия готовят объекты к работе в осенне-зимний период.

Как отметил начальник Салтовского районного участка Вячеслав Глущенко, необходимо создать комфортные условия для жизни в одном из самых пострадавших от вражеских обстрелов районов города. Для этого ремонтники часто выполняют несколько задач одновременно: ремонтируют сети, устанавливают пожарные гидранты, приводят в порядок поврежденные смотровые колодцы и водоразборные колонки.

25 июня 2022 года рабочие комплекса «Харьковводоснабжение» устраняют порывы на семи поврежденных участках водоводов, а вчера ликвидировали семь повреждений на участках трубопроводов и привели в порядок девять смотровых колодцев.