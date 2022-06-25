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25.06.2022  16:05   Виталий Хиневич

Игорь Терехов рассказал, из-за чего не состоялась поездка в Мадрид

Мэр Харькова пояснил решение не ехать в Мадрид.

Игорь Терехов интервью
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Игоря Терехова Наталье Влащенко. 
 
Игорь Терехов сообщил, что у него должна была состояться рабочая поезда в Мадрид и встреча с Норманом Фостером для обсуждения восстановления Харькова.
 
«У меня должна была состояться поездка в Мадрид. Я ее отложил, участвовал онлайн. Я планировал эту поездку, она была бы серьезной»,- отметил Игорь Терехов.
 
По словам Игоря Терехова этой информацией воспользовались российские оккупанты, для создания  тревожного настроения и паники в городе.
 
«На одной из улиц города, неподалеку разрушенного дома, который уже восстанавливают, я встретил обеспокоенную женщину, которая была удивлена, что я еще в городе и сообщила, что ей будет очень тревожно оставаться без руководства города даже на несколько дней», - сообщил Игорь Терехов.
 
По словам мера, он решил не ехать в Мадрид, а принять участие в этой конференции онлайн для того, чтобы успокоить горожан.
 
«Много фейков, много информационной войны, которая против нас ведется. Я всегда говорил, что нужно слушать информацию от первого лица, тогда она достоверна»,- отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, Игорь Терехов рассказал о подробностях разговора с президентом.
 
Источник:   Украина 24
 Тэги:  игорь терехов, харьков
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