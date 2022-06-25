25.06.2022 16:26

"Черный лесоруб" из-под Харькова может получить казенное жилье

Завершено досудебное расследование о незаконной порубке под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицю, в августе 2021 года 51-лтений житель поселка Коротич на территории Люботинского лесничества незаконно срубил 15 дубов и 12 кленов.

Через некоторое время мужчина решил забрать древесину, но был задержан сотрудниками предприятия и передан сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной порубке. "Черному лесорубу" светит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

Обвинительный акт следователями совместно с работниками Харьковской окружной прокуратуры направлен в суд для дальнейшего разбирательства.