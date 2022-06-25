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25.06.2022  16:26   

"Черный лесоруб" из-под Харькова может получить казенное жилье

Завершено досудебное расследование о незаконной порубке под Харьковом.

Нарубил на сотни тысяч и ждет суда пойманный "черный лесоруб". Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицю, в августе 2021 года 51-лтений житель поселка Коротич на территории Люботинского лесничества незаконно срубил 15 дубов и 12 кленов. 
Через некоторое время мужчина решил забрать древесину, но был задержан сотрудниками предприятия и передан сотрудникам полиции.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной порубке. "Черному лесорубу" светит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.
 
Обвинительный акт следователями совместно с работниками Харьковской окружной прокуратуры направлен в суд для дальнейшего разбирательства.
 
Тэги:  незаконная вырубка, черный лесоруб, харьков
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