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25.06.2022  16:51   Дмитрий Колоней

Для общения харьковских семей проведена онлайн-встреча (фото)

Встречу организовали педагоги харьковских учреждений дошкольного образования.

Для общения харьковских семей проведена онлайн-встреча
 
Как сообщает РЕДПОСТ, педагоги учреждений дошкольного образования Немышлянского района провели онлайн-встречу «Наши дети», чтобы семьи могли пообщаться друг с другом.
 
Для общения харьковских семей проведена онлайн-встреча
 
Во время мероприятия родители присылали фото, показывающее, как их дети проводят летнее время с разными играми и развлечениями.
 
Для общения харьковских семей проведена онлайн-встреча
 
В конце встречи воспитатели пожелали детям мирного отдыха и найти новых друзей.
 
Тэги:  онлайн-встреча, наши дети, харьков
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