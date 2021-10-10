10.10.2021 15:58 Наталия Иванова

Спортивно-развлекательную площадку открыли в спальном районе Харькова

На Родниковой, 9а появилась многофункциональная площадка.



РЕДПОСТ

На Северной Салтовке, в спальном районе Харкова, 10 октября открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В одном из внутренних дворов, объединяющих жилые многоэтажки по улице Родниковой, разместили детскую площадку с различными горками, качелями и разными интерактивными аттракционами. Кроме того там есть элементы для рисования мелками и игровые элементы с простыми задачами. Также для малышей проводили мастер-классы по аппликации, лепке и рисованию.



Ещё во дворе улицы Родниковой разместили баскетбольное, футбольное поля и тренажёры.

В Харькове открыта новая детская площадка



Жители отмечают, ранее тут было только футбольное поле, для малышей развлечений не было, а на месте, где сейчас разместили детскую площадку, был пустырь с мусором. А сейчас вдоль локации высадили газон и насыпали холм с зелёными насаждениями, также сделали тропинки и на самой игровой зоне постелили мягкий настил для травмобезопасности детей.

В Харькове продолжают открывать и благоустраивать зоны отдыха

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как пустырь по улице Родниковой, 9а преобразовывался в современную зона для спорта и отдыха.

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