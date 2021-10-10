Спортивно-развлекательную площадку открыли в спальном районе Харькова

На Родниковой, 9а появилась многофункциональная площадка.
На Северной Салтовке, в спальном районе Харкова, 10 октября открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В одном из внутренних дворов, объединяющих жилые многоэтажки по улице Родниковой, разместили детскую площадку с различными горками, качелями и разными интерактивными аттракционами. Кроме того там есть элементы для рисования мелками и игровые элементы с простыми задачами. Также для малышей проводили мастер-классы по аппликации, лепке и рисованию.
Ещё во дворе улицы Родниковой разместили баскетбольное, футбольное поля и тренажёры.
В Харькове открыта новая детская площадка
Жители отмечают, ранее тут было только футбольное поле, для малышей развлечений не было, а на месте, где сейчас разместили детскую площадку, был пустырь с мусором. А сейчас вдоль локации высадили газон и насыпали холм с зелёными насаждениями, также сделали тропинки и на самой игровой зоне постелили мягкий настил для травмобезопасности детей.
В Харькове продолжают открывать и благоустраивать зоны отдыха
Ранее РЕДПОСТ писал о том, как пустырь по улице Родниковой, 9а преобразовывался в современную зона для спорта и отдыха.
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Дела, требующие логического подхода, будут успешными. При условии, что сумеете преодолеть осеннюю хандру.
В конце недели Харьков продолжит находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона Lioba, поэтому будет сохраняться сухая и прохладная погода с температурой несколько ниже нормы.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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