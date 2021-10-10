    
Главная Новости Харькова ЖКХ Спортивно-развлекательную площадку открыли в спальном районе Харькова
10.10.2021  15:58   Наталия Иванова

Спортивно-развлекательную площадку открыли в спальном районе Харькова

На Родниковой, 9а появилась многофункциональная площадка.


РЕДПОСТ

На Северной Салтовке, в спальном районе Харкова, 10 октября открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В одном из внутренних дворов, объединяющих жилые многоэтажки по улице Родниковой, разместили детскую площадку с различными горками, качелями и разными интерактивными аттракционами. Кроме того там есть элементы для рисования мелками и игровые элементы с простыми задачами. Также для малышей проводили мастер-классы по аппликации, лепке и рисованию.

Ещё во дворе улицы Родниковой разместили баскетбольное, футбольное поля и тренажёры.

В Харькове открыта новая детская площадка

Жители отмечают, ранее тут было только футбольное поле, для малышей развлечений не было, а на месте, где сейчас разместили детскую площадку, был пустырь с мусором. А сейчас вдоль локации высадили газон и насыпали холм с зелёными насаждениями, также сделали тропинки и на самой игровой зоне постелили мягкий настил для травмобезопасности детей.

В Харькове продолжают открывать и благоустраивать зоны отдыха

Ранее РЕДПОСТ писал о том, как пустырь по улице Родниковой, 9а преобразовывался в современную зона для спорта и отдыха.

Фотогалерея

Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова Детскую площадку открыли на улице Родниковой, 9а. Новости Харькова
Тэги:  новая площадка, харьков, открытие
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 ЖКХ В парке Победы появилась детская площадка   03.10 Общество В Харькове открыта новая детская площадка   21.09 Общество В Харькове возле Аэропорта открыли новую детскую площадку  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 