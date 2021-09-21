21.09.2021 22:12
В Харькове возле Аэропорта открыли новую детскую площадку
И теперь детворе, проживающей на улицах Ромашкина, Нестерова, Аэрофлотской и Пилотов в Харькове будет где порезвиться и не просто поиграть, но и заняться спортом.
РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, новая площадка - почти как городок весёлого и активного отдыха. Здесь мини-футбольное поле, Street Workout, верёвочная пирамида, теннисные столы, гимнастический комплекс, тренажёры и, конечно, качели, песочницы, игровые домики и горки.
А когда-то на этом месте был пустырь. И не просто пустырь, а пристанище для наркоманов. Поэтому местные жители во время встречи с исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым обратились к нему с просьбой - привести территорию в порядок и установить детские атракционы. И вот задача выполнена, констатировал Игорь Терехов.
"Мы тогда на встрече все вместе и решили - детской площадке быть - и вот мы её открыли. Детвора радуется, играет в футбол, занимается на тренажёрах, родители довольны. Это то, о чём я всегда говорю - надо, чтобы дети не просто проводили время на улице, а занимались спортом и гармонично развивались", - сказал руководитель города.
Открытию площадки, рассказали в Администрации Слободского района, предшествовала титаническая уборка территории, были проведены несколько акций "Стоп наркотик", в ходе которых было вывезено более 5 тысяч кубометров мусора, среди которого были, в т.ч. шприцы с иглами, бутылки, всяческий бытовой хлам.
Уже во время строительства игровых и спортивных площадок было проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. Выполнили санитарно-декоративную обрезку кустов, разбили клумбы, заасфальтировали тротуары, установили скамейки и урны, завезли около тысячи кубометров земли и 400 кубометров песка. А в близлежащих домах были выполнены ремонты крыш, фасадов и подъездов с заменой окон.
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