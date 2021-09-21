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21.09.2021  20:35   Дмитрий Колоней

Смерельное ДТП окружной: в Харькове вступил в силу приговор Дмитрию Габышеву

Приговор обвиняемому в ДТП с двумя погибшими остался без изменений.


Суспильне
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Суспильне, Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор Киевского районного суда по делу о ДТП на окружной. Признанный виновным в аварии с двумя погибшими Дмитрий Габышев будет отбывать наказание девять лет вместо максимальных десяти, как просили пострадавшие. 
 
Суд отклонил апелляционный жалобы родных погибших и прокуратуры. 
 
"Апелляционные жалобы прокурора, потерпевших и представителя потерпевших оставить без удовлетворения, приговор Киевского районного суда города Харькова от 8 апреля 2021 в отношении Габышева оставить без изменений", - объявила председательствующая судья Виктория Яковлева. 
 
 
Обвиняемый принимал участие в заседании в режиме видеоконференции. Судебный зал был заполнен друзьями и близкими погибших - семьи Азаренков. Во время заседания они держали их портреты. 
 
Любовь Азаренкова, которая потеряла в ДТП мужа и дочь, требовала для Габышева максимального наказания в 10 лет лишения свободы. 
 
 "10 лет - это ничего за две жизни. Если вы считаете, что этого мало ... Я прошу хотя бы эти 10 лет ", - сказала Азаренкова. 
 
Сестра погибшего Виталия Шевченко так же просила суд пересмотреть приговор:" Хотя бы 10 лет по закону пусть отсидит, а там Бог ему судья ".
Адвокат Габышева Андрей Поликанов выступал против удовлетворения апелляций.
 
 "Фактически было назначено почти максимальное наказание. В ходе судебного разбирательства искренне признавал вину,  каялся. Признал в полном объеме гражданский иск, частично возмещения морального вреда в размере 100 000 гривен, поэтому я считаю приговор суда первой инстанции обоснованно и прошу оставить без изменений ", - сказал адвокат. 
 
 
Сам Габышев сказал, что жалеет. 
 
" То, что произошло, это ужасная трагедия, я сочувствую родным и друзьям погибших. Это ужасная ошибка, которую я не могу никак исправить, я искренне раскаиваюсь в содеянном и прошу оставить приговор без изменений ", - сказал обвиняемый. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 19-летний водитель управлял автомобилем «Тойота Ленд Крузер», будучи в состоянии алкогольного опьянения. В процессе движения по окружной, на которой проводились дорожные работы, водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнюю невнимательность к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «ЗАЗ Ланос». В результате столкновения 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля «ЗАЗ Ланос» погибли на месте.

 

Источник:   Суспильне
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, габышев, приговор
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