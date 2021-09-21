21.09.2021 20:35 Дмитрий Колоней

Смерельное ДТП окружной: в Харькове вступил в силу приговор Дмитрию Габышеву

Приговор обвиняемому в ДТП с двумя погибшими остался без изменений.



Суспильне

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Суспильне , Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор Киевского районного суда по делу о ДТП на окружной. Признанный виновным в аварии с двумя погибшими Дмитрий Габышев будет отбывать наказание девять лет вместо максимальных десяти, как просили пострадавшие.

Суд отклонил апелляционный жалобы родных погибших и прокуратуры.

"Апелляционные жалобы прокурора, потерпевших и представителя потерпевших оставить без удовлетворения, приговор Киевского районного суда города Харькова от 8 апреля 2021 в отношении Габышева оставить без изменений", - объявила председательствующая судья Виктория Яковлева.

Обвиняемый принимал участие в заседании в режиме видеоконференции. Судебный зал был заполнен друзьями и близкими погибших - семьи Азаренков. Во время заседания они держали их портреты.

Любовь Азаренкова, которая потеряла в ДТП мужа и дочь, требовала для Габышева максимального наказания в 10 лет лишения свободы.

"10 лет - это ничего за две жизни. Если вы считаете, что этого мало ... Я прошу хотя бы эти 10 лет ", - сказала Азаренкова.

Сестра погибшего Виталия Шевченко так же просила суд пересмотреть приговор:" Хотя бы 10 лет по закону пусть отсидит, а там Бог ему судья ".

Адвокат Габышева Андрей Поликанов выступал против удовлетворения апелляций.

"Фактически было назначено почти максимальное наказание. В ходе судебного разбирательства искренне признавал вину, каялся. Признал в полном объеме гражданский иск, частично возмещения морального вреда в размере 100 000 гривен, поэтому я считаю приговор суда первой инстанции обоснованно и прошу оставить без изменений ", - сказал адвокат.

Сам Габышев сказал, что жалеет.

" То, что произошло, это ужасная трагедия, я сочувствую родным и друзьям погибших. Это ужасная ошибка, которую я не могу никак исправить, я искренне раскаиваюсь в содеянном и прошу оставить приговор без изменений ", - сказал обвиняемый.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19-летний водитель управлял автомобилем «Тойота Ленд Крузер», будучи в состоянии алкогольного опьянения. В процессе движения по окружной, на которой проводились дорожные работы, водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнюю невнимательность к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «ЗАЗ Ланос». В результате столкновения 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля «ЗАЗ Ланос» погибли на месте