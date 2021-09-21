21.09.2021 19:20 Дмитрий Колоней

Чем примечателен День осеннего равноденствия - 2021

Лето равно осени - это про день осеннего равноденствия, который ещё называют началом астрономической осени.



Фото из открытых источников

В этом году день осеннего равноденствия случится 22 сентября в 22.20. Солнце расположится точно над экватором Земли, полушария планеты получат одинаковое количество солнечного света и день станет равен ночи. Потом небесное светило перейдет из одного полушария в другое, в северном начнется та самая астрономическая осень, а в южном – весна. И вот именно этот переход, говорят специалисты, и есть осеннее равноденствие.

И уже после 22 сентября Солнце начинает всходить позже и день пойдёт на убыль до дня зимнего солнцестояния.

День осеннего равноденствия приметы.

Издавна считалось, что в День осеннего равноденствия нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом, а также шить, это якобы отпугивало удачу. А чтобы избежать денежных неурядиц не следовало выбрасывать остатки еды или смахивать крошки, принято было отдать их птицам. А ещё в этот день советовали не ссориться и не ругаться, потому что наладить прежние отношения будет уже не так просто.

Что нужно делать в День осеннего равноденствия.

Эта дата как нельзя лучше подходит для наведения порядка в делах и в собственном сознание, следует разобраться во всём, подвести итоги, выполнить свои обязательства и уделить время близким.

Да и вообще начало астрономической осени стоит прожить с добротой в сердце и душевном равновесие, уверяют астрологи, потому что считают, что день осеннего равноденствия наделён мощной созидательной силой, это как начало начал. Поэтому рекомендуют заняться составлением планов на будущее.

"Это время ответов на ряд вопросов:

что у нас есть, что и кто нас окружают, чем мы гордимся и что хотели бы доработать,

куда хотим двигаться дальше?

Это время благодарности за пройденный путь, и принятие прошлого опыта, пусть даже негативного, но который позволит нам идти дальше и видеть новые возможности. Также это отличный день для того, чтобы сходить к психологу и проанализировать, все то, что нас беспокоит и если в этом есть необходимость, помириться с близкими, наладить отношения с деловыми и личными партнёрами или, наоборот, закончить их.

День, когда стоит сбросить с себя весь негатив, обиды, страхи и все то, что лежит на наших плечах невыносимым грузом", - советует профессиональный астролог-психолог основатель Школы астрологии Лариса Гресь.

А ещё специалисты по звёздам советуют в день осеннего равноденствия совершать как можно больше хороших поступков. Чем больше добра в этот день человек принесет в мир, тем счастливее будет завершение года.