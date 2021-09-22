Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 сентября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Согласно прогнозу, слабые геомагнитные возмущения будут наблюдаться в течение всех суток, но их активность никак не повлияет на самочувствие людей.
Народные приметы. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени.
Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.
Спокойствие и только спокойствие: день конфликтый и может принести массу негативных эмоций. А в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Пасмурно и сыро: мелкий дождь к вечеру пойдет уже сильнее.
Раньше 23 сентября отмечали именины рябины.
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