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22.09.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 22 сентября

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.

осень дождь листик зонт в луже

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Согласно прогнозу, слабые геомагнитные возмущения будут наблюдаться в течение всех суток, но их активность никак не повлияет на самочувствие людей.

Народные приметы. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени.

Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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