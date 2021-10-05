05.10.2021 12:20 Виталий Хиневич

В Харькове продолжают открывать и благоустраивать зоны отдыха

На улице Маршала Рыбалко, 20 появилась новая детская площадка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя мэра города Семена Сироту.

Новая локация обустроена качелями для детей, песочницей, различными игровыми комплексами. Кроме этого, оборудовано поле для мини-футбола, появился теннисный стол и тренажеры. Созданы условия, которые позволят с пользой и интересом провести свой досуг вблизи дома.

Отмечается, что за прошедшую неделю было открыто три новых площадки для отдыха харьковчан.

«Во всех районах города мы открываем такие локации, которые дают возможность харьковчанам интересно и с пользой организовать свой досуг рядом со своим домом. И такие работы по благоустройству харьковских дворов будут продолжаться», - сообщил Игорь Терехов.

Напомним, на пустыре по улице Родниковой, 9 строится новая спортивно-развлекательная зона.

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