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05.10.2021  11:46   

Революция в ОПЗЖ: в Харькове решили не поддерживать Добкина на выборах

Руководство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заставляет харьковских политиков снимать свои кандидатуры в пользу Михаила Добкина. При этом отделение ОПЗЖ в Харькове назвало его «чуждым партии кандидатом» и высказало протест против таких действий.

ОПЗЖ в Харькове не поддержит Добкина на выборах
 
Об этом заявили в харьковском отделении ОПЗЖ Московского района. Соответствующее обращение опубликовано на официальной странице в социальной сети «Фейсбук». 
 
«На кандидатов партии ОПЗЖ оказывается давление, чтобы они снялись в пользу Михаила Добкина! В адрес Виктора Величкова и Валерия Говорова звучат угрозы со стороны тех, кто намерен навязать партии чуждого ей кандидата. 
 
Мы призываем всех членов Харьковского городской организации партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” добиваться вынесения данного вопроса на партийную конференцию. Это решение принимать харьковчанам!», — говорится в заявлении.  
 
Также руководство отделения ОПЗЖ публично поддержало Виктора Величкова и Валерия Говорова как кандидатов в мэры. 
 
«Держитесь! Не дайте себя запугать! За вами поддержка городского отделения партии и всех харьковчан», — заявили в Московском отделении ОПЗЖ. 
 
Напомним, руководство ОПЗЖ 29 сентября заявило, что поддержит на выборах мэра Харькова Михаила Добкина, который зарегистрировался как самовыдвиженец. 
 
Добкин был членом оппозиционной фракции в Верховной Раде прошлого созыва, однако покинул ее в 2017 году в результате разногласий с руководством. Добкин был членом Оппоблока с 2014 года, после того, как покинул Партию регионов. 
 
Согласно новому исследованию SOCIS, Добкин является антилидером по уровню доверия среди харьковчан накануне выборов. Ему совсем не доверяют или скорее не доверяют 60,5% харьковчан. 
 
При этом только 15,5% опрошенных считают, что Добкин может победить на выборах. 
 
Тэги:  добкин, выборы, опзж
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