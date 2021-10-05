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05.10.2021  11:30   Виталий Хиневич

В Харькове закрыли смотровую площадку на Госпроме

С 4 октября смотровая площадка на Госпроме, открытие которой состоялось на день Независимости, перестанет принимать гостей.

В Харьквое закрыли смотровую площадку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации.
 
Отмечается, что причина закрытия смотровой площадки так и не стала известна харьковчанам, утром 4 октября Харьковский организационно-методический центр туризма опубликовал на своем сайте и в социальных сетях предупреждение о том, что смотровая площадка временно прекращает функционирование.
 
Департамент культуры обладминистрации на данный момент готовит свои объяснения и обещает предоставить их в кратчайшие сроки.
 
Также обещается, что в случае возобновления работы площадки всех интересующихся – кто ранее был зарегистрирован на посещение – оповестят по электронной почте. 
 
Напомним, 24 августа прошло официальное открытие смотровой площадки в Госпроме.
 
Источник:   Департамент культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации
 Тэги:  харьков, смотровая площадка
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