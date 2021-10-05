05.10.2021 11:30 Виталий Хиневич
В Харькове закрыли смотровую площадку на Госпроме
С 4 октября смотровая площадка на Госпроме, открытие которой состоялось на день Независимости, перестанет принимать гостей.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации.
Отмечается, что причина закрытия смотровой площадки так и не стала известна харьковчанам, утром 4 октября Харьковский организационно-методический центр туризма опубликовал на своем сайте и в социальных сетях предупреждение о том, что смотровая площадка временно прекращает функционирование.
Департамент культуры обладминистрации на данный момент готовит свои объяснения и обещает предоставить их в кратчайшие сроки.
Также обещается, что в случае возобновления работы площадки всех интересующихся – кто ранее был зарегистрирован на посещение – оповестят по электронной почте.
Напомним, 24 августа прошло официальное открытие смотровой
площадки в Госпроме.
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