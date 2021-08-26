Смотровая площадка на Госпроме в Харькове будет бесплатной и после тестового периода

26.08.2021 14:53

Смотровая площадка в Госпроме будет работать бесплатно не только в августе.

Как собощает корреспондент РЕДПОСТ , 25 августа в связи с огромным спросом на экскурсии, руководством Харьковской областной госадминистрации было принято решение не вводить плату за посещение нового объекта.

Тем не менее, площадка до сентября работает в тестовом режиме. Уже в сентябре 2021 года харьковчане получат чёткое расписание экскурсий в Госпром, регистрация на которые будет, как и обещали, на сайте.

Сейчас регистрация проходит с помощью гугл-формы . В первый день открытия (25 августа - ред) регистрация была приостановлена в связи с тем, чтона посещение записалось 125 человек — больше, чем изначально планировалось.

Планируется, что площадка будет работать для посетителей ежедневно: в летнее время — с 10:00 до 19:00,

в зимнее время — с 10:00 до 16:00. Телефон для справок: (057) 705 45 13.

Однако харьковчанам не стоит переживать, что они не смогут лицезреть красоту ночных видов города, ведь уже в начале сентября заход солнца будет в 19:00, а к концу в 18:00. С 1 ноября примерное время захода солнца - 16:00. Зимой же заход солнца и вовсе начинается с 15:00 до 15:30. А значит никто не уйдёт без ночных фотоснимков.