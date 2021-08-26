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26.08.2021  14:53   

Смотровая площадка на Госпроме в Харькове будет бесплатной и после тестового периода

Смотровая площадка в Госпроме будет работать бесплатно не только в августе.

Смотровая площадка на Госпроме в Харькове
 
Как собощает корреспондент РЕДПОСТ, 25 августа в связи с огромным спросом на экскурсии, руководством Харьковской областной  госадминистрации было принято решение не вводить плату за посещение нового объекта. 
 
Тем не менее, площадка до сентября работает в тестовом режиме. Уже в сентябре 2021 года харьковчане получат чёткое расписание экскурсий в Госпром, регистрация на которые будет, как и обещали, на сайте. 
 
Сейчас регистрация проходит с помощью гугл-формы. В первый день открытия (25 августа - ред) регистрация была приостановлена в связи с тем, чтона посещение записалось 125 человек — больше, чем изначально планировалось. 
 
Планируется, что площадка будет работать для посетителей ежедневно:
  • в летнее время — с 10:00 до 19:00,
  • в зимнее время — с 10:00 до 16:00.
Телефон для справок: (057) 705 45 13.
 
Однако харьковчанам не стоит переживать, что они не смогут лицезреть красоту ночных видов города, ведь уже в начале сентября заход солнца будет в 19:00, а к концу в 18:00.  С 1 ноября примерное время захода солнца - 16:00. Зимой же заход солнца и вовсе начинается с 15:00 до 15:30. А значит никто не уйдёт без ночных фотоснимков.
 
Напомним, 25 сентября с самого утра Харьков захватила волна возмущений по поводу закрытой регистрации на посещение смотровой площадки на Госпроме.

 

Тэги:  смотровая площадка, харьков, госпром
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